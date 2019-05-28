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В Индии предложили неординарный метод борьбы с перегревом автомобиля

Домохозяйка из Индии нашла необычный метод противодействия перегреву автомобиля. Она предложила покрывать кузов машины коровьим навозом.
В Индии предложили неординарный метод борьбы с перегревом автомобиля

Нестандартный способ помогает поддерживать приемлемую температуру в салоне транспортного средства и охлаждает моторную гамму. Как рассказала изобретательница, нынешняя система кондиционирования отрицательно воздействует на климат Земли, а ей удалось создать технологию, которая заменила кондиционер.

Такая идея пришла в голову женщине, когда она обмазывала коровьими отходами полы и стены родного дома. Это помогает сберегать тепло в жилом помещении зимой и предотвращает перегрев в жару.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:03

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