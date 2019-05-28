В Индии предложили неординарный метод борьбы с перегревом автомобиля





Нестандартный способ помогает поддерживать приемлемую температуру в салоне транспортного средства и охлаждает моторную гамму. Как рассказала изобретательница, нынешняя система кондиционирования отрицательно воздействует на климат Земли, а ей удалось создать технологию, которая заменила кондиционер.Такая идея пришла в голову женщине, когда она обмазывала коровьими отходами полы и стены родного дома. Это помогает сберегать тепло в жилом помещении зимой и предотвращает перегрев в жару.