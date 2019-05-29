В студенческие годы Кейт Миддлтон получила прозвище «Прекрасная Кейт»

Будущие супруги Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе учились в университете, именно там у них завязались отношения. Она изначально была популярной среди остальных студентов и имела хорошую репутацию, за что получила необычное прозвище.Хелен МакЭрдл, учившаяся вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, отмечает, прозвище «Прекрасная Кейт» могла получить только будущая герцогиня Кембриджская. По словам однокурсницы, жившей с ней по соседству в первые годы учебы, практически все студенты с первого дня начали использовать его в качестве обращения к девушке. Также Хелен МакЭрдл рассказала о том, что будущая герцогиня Кембриджская быстро вошла в компанию члена королевской семьи и его друзей.Напомним, отношения между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом завязались в 2003 году во время обучения в университете. В 2007-м у пары случился серьезный конфликт и какое-то время они жили отдельно. После этого случая королевский наследник пересмотрел свои взгляды на жизнь и решил измениться. Он наладил отношения со своей возлюбленной и чуть позже отправился с ней в путешествие. Именно там принц Ульям сделал предложил Кейт Миддлтон выйти за него замуж, свадьба состоялась в 2011 году.