Актер Кирилл Плетнев переживает кризис после ухода Нино Нинидзе

Кирилл Плетнев испытывает кризис в жизни не впервые, а ранее он сталкивался с ним в возрасте 14 и 33 лет. Артист уверен, что такие эмоции свойственны человеку, а для него это ознаменовало окончание очередной главы в его жизни, которая длилась последние четыре года. Артисту понравилась философская мысль о том, что кризис возникает, когда старое умерло, а новое еще не родилось. Однако он пережил постепенный уход старых принципов, ценностей и привычного ритма жизни.Артист обратил внимание на то, что все кризисы имеют свойство заканчиваться, но для этого необходимо время. При этом кризис у Кирилла Плетнева сопряжен с чувством вины, в частности он переживает о неудачах. Актер пожелал всем поклонником, переживающих подобную полосу в жизни, не бояться этого и верить в лучшее. Поклонники поддержали звезду в комментариях, дав ценные советы.