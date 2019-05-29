АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках
EUR 72.17 USD 64.54
Курс валют на 29.05.2019

Актер Кирилл Плетнев переживает кризис после ухода Нино Нинидзе

Актер Кирилл Плетнев признался, что испытывает кризис после расставания с супругой Нино Нинидзе. На своей странице в сети Instagram опубликовал видео, в котором откровенно рассказал о своих переживаниях.
Актер Кирилл Плетнев переживает кризис после ухода Нино Нинидзе

Кирилл Плетнев испытывает кризис в жизни не впервые, а ранее он сталкивался с ним в возрасте 14 и 33 лет. Артист уверен, что такие эмоции свойственны человеку, а для него это ознаменовало окончание очередной главы в его жизни, которая длилась последние четыре года. Артисту понравилась философская мысль о том, что кризис возникает, когда старое умерло, а новое еще не родилось. Однако он пережил постепенный уход старых принципов, ценностей и привычного ритма жизни.

Артист обратил внимание на то, что все кризисы имеют свойство заканчиваться, но для этого необходимо время. При этом кризис у Кирилла Плетнева сопряжен с чувством вины, в частности он переживает о неудачах. Актер пожелал всем поклонником, переживающих подобную полосу в жизни, не бояться этого и верить в лучшее. Поклонники поддержали звезду в комментариях, дав ценные советы.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Кирилл Плетнев переживает кризис
Медики советуют людям заниматься
Станислав Садальский рассказал о
До начала премьеры новинок Apple в Сети
В студенческие годы Кейт Миддлтон
Электрокар Honda e получит камеры
"Слова "диета" в моей жизни не было":
Ученые открыли новую технологию,
Шепелев разоблачил звезду сериала
Vivo Nex 2 может иметь революционную
Космонавты на МКС слушают новый сингл
Ученые рассказали о влиянии негативных
Юлия Ковальчук показала лицо без макияжа
Актриса Анастасия Цветаева в третий раз
Ученые провели масштабное исследование
Канье Уэст рассказал о жизни с
Купе-кроссовер Renault Arkana получил
Егор Крид впервые раскрыл причины ухода
Поклонники «Игры престолов» нашли
17-летний подросток погиб в ДТП в
Астроному допустили другое
«Первый канал» планирует запустить
В Подмосковье представили боевой модуль
«Бред какой-то»: PR-менеджер Татьяны
Неконтролируемое потребление витаминов
Помощница Петросяна Брухунова показала
Врач показала отрицательные последствия
В Индии предложили неординарный метод
Известный режиссер Павел Лунгин попал в
Уставшего принца Гарри заметили в
Просмотреть все новости