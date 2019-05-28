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Vivo Nex 2 может иметь революционную съемную тройную камеру

Смартфон Vivo Nex 2 может стать самой необычной новинкой второй половины 2019 года. Устройство имеет шанс получить революционную съемную тройную основную камеру, способную прикрепляться к металлическим поверхностям и к собственному дисплею.
Vivo Nex 2 может иметь революционную съемную тройную камеру

Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. Он заявил, что смартфон Vivo Nex 2 должен стать самой необычной новинкой ближайшего времени, причем презентация устройства состоится совсем скоро. Смартфон может получить революционное решение вопроса фронтальной камеры и ее размещения.

Если данная информация подтвердится, то Vivo Nex 2 будет иметь три основных кристалла, расположенных на отдельном съемном модуле. Изначально он находится на задней панели смартфона, но в любой момент его можно снять и прикрепить к металлической поверхности или к экрану самого устройства. Блок, на котором расположится камера, будет иметь отдельную батарею, способную заряжаться беспроводным путем тогда, когда она снята с изначального слота.

Подобное революционное решение вопроса фронтального кристалла откроет огромный простор для использования смартфона Vivo Nex 2. Единственный вопрос – на каком расстоянии от устройства сможет работать такая камера. Напомним, согласно слухам, базовая версия данной модели получит процессор Snapdragon 7xx, тогда как более дорогой вариант обзаведется флагманским Snapdragon 855.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:06

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