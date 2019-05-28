Vivo Nex 2 может иметь революционную съемную тройную камеру
Смартфон Vivo Nex 2 может стать самой необычной новинкой второй половины 2019 года. Устройство имеет шанс получить революционную съемную тройную основную камеру, способную прикрепляться к металлическим поверхностям и к собственному дисплею.
Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. Он заявил, что смартфон Vivo Nex 2 должен стать самой необычной новинкой ближайшего времени, причем презентация устройства состоится совсем скоро. Смартфон может получить революционное решение вопроса фронтальной камеры и ее размещения.
Если данная информация подтвердится, то Vivo Nex 2 будет иметь три основных кристалла, расположенных на отдельном съемном модуле. Изначально он находится на задней панели смартфона, но в любой момент его можно снять и прикрепить к металлической поверхности или к экрану самого устройства. Блок, на котором расположится камера, будет иметь отдельную батарею, способную заряжаться беспроводным путем тогда, когда она снята с изначального слота.
Подобное революционное решение вопроса фронтального кристалла откроет огромный простор для использования смартфона Vivo Nex 2. Единственный вопрос – на каком расстоянии от устройства сможет работать такая камера. Напомним, согласно слухам, базовая версия данной модели получит процессор Snapdragon 7xx, тогда как более дорогой вариант обзаведется флагманским Snapdragon 855.
Об этом сообщил известный инсайдер Ice Universe. Он заявил, что смартфон Vivo Nex 2 должен стать самой необычной новинкой ближайшего времени, причем презентация устройства состоится совсем скоро. Смартфон может получить революционное решение вопроса фронтальной камеры и ее размещения.
Если данная информация подтвердится, то Vivo Nex 2 будет иметь три основных кристалла, расположенных на отдельном съемном модуле. Изначально он находится на задней панели смартфона, но в любой момент его можно снять и прикрепить к металлической поверхности или к экрану самого устройства. Блок, на котором расположится камера, будет иметь отдельную батарею, способную заряжаться беспроводным путем тогда, когда она снята с изначального слота.
Подобное революционное решение вопроса фронтального кристалла откроет огромный простор для использования смартфона Vivo Nex 2. Единственный вопрос – на каком расстоянии от устройства сможет работать такая камера. Напомним, согласно слухам, базовая версия данной модели получит процессор Snapdragon 7xx, тогда как более дорогой вариант обзаведется флагманским Snapdragon 855.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 23:06