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Ученые: Марихуана влияет на когнитивные функции у подростков

Ученые из Монреальского университета в Канаде провели исследование, намереваясь выяснить влияние употребления марихуаны на состояние здоровья и поведение подростков. Оказалось, что разрешенные после вступления в силу закона о легализации некоторых наркотических средств препараты оказывают негативное влияние на когнитивные функции у подростков.
Ученые: Марихуана влияет на когнитивные функции у подростков

В исследовании принимали участие около 4000 студентов, которые в течение 4 лет проходили процесс оценивания. Таким образом ученые планировали изучить влияние алкоголя и марихуаны на успеваемость и способности подростков. Как оказалось после завершения исследования, употребление каннабиса приводит к нарушениям рабочей памяти, тормозного контроля и восприятия рассуждений. Примечательно, что ситуация с алкоголем не носила подобных последствий.

Помимо этого ученые установили, что вышеуказанные проблемы когнитивных функций присутствовали в большей степени у студентов мужского пола. Также была обнаружена эффективность восстанавливающих препаратов, что позволяет называть изменения от употребления марихуаны обратимыми, сообщается в материале издания «Машины и Механизмы».



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:43

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