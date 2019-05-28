Ученые: Марихуана влияет на когнитивные функции у подростков
Ученые из Монреальского университета в Канаде провели исследование, намереваясь выяснить влияние употребления марихуаны на состояние здоровья и поведение подростков. Оказалось, что разрешенные после вступления в силу закона о легализации некоторых наркотических средств препараты оказывают негативное влияние на когнитивные функции у подростков.
В исследовании принимали участие около 4000 студентов, которые в течение 4 лет проходили процесс оценивания. Таким образом ученые планировали изучить влияние алкоголя и марихуаны на успеваемость и способности подростков. Как оказалось после завершения исследования, употребление каннабиса приводит к нарушениям рабочей памяти, тормозного контроля и восприятия рассуждений. Примечательно, что ситуация с алкоголем не носила подобных последствий.
Помимо этого ученые установили, что вышеуказанные проблемы когнитивных функций присутствовали в большей степени у студентов мужского пола. Также была обнаружена эффективность восстанавливающих препаратов, что позволяет называть изменения от употребления марихуаны обратимыми, сообщается в материале издания «Машины и Механизмы».
В исследовании принимали участие около 4000 студентов, которые в течение 4 лет проходили процесс оценивания. Таким образом ученые планировали изучить влияние алкоголя и марихуаны на успеваемость и способности подростков. Как оказалось после завершения исследования, употребление каннабиса приводит к нарушениям рабочей памяти, тормозного контроля и восприятия рассуждений. Примечательно, что ситуация с алкоголем не носила подобных последствий.
Помимо этого ученые установили, что вышеуказанные проблемы когнитивных функций присутствовали в большей степени у студентов мужского пола. Также была обнаружена эффективность восстанавливающих препаратов, что позволяет называть изменения от употребления марихуаны обратимыми, сообщается в материале издания «Машины и Механизмы».
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:43