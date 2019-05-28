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Apple впервые с 2015 года представила новый iPod Touch

Компания Apple без предупреждения анонсировала новый iPod Touch. «Яблочные» не выпускали плеер с сенсорным экраном с 2015 года, обновленная версия получит процессор A10 Fusion, 4-дюймовый дисплей и до 256 ГБ памяти.
Apple впервые с 2015 года представила новый iPod Touch

Информация о новом iPod Touch появилась на официальном сайте компании. Обновленный плеер получит 4-дюймовый экран Retina и процессор A10 Fusion, использовавшийся в iPhone 7. Максимальный объем встроенной памяти будет составлять 256 ГБ. В анонсе сказано, что новые комплектующие сделают плеер с сенсорным дисплеем более производительным: до двух раз по части процессора и до 3 раз в видео.

Новое поколение iPod Touch позволит пользователям играть во многие современные мобильные игры, при этом аккумулятор сможет долгое время обходиться без подзарядки, хотя его точные характеристики неизвестны. Видеоадаптер новинки способен работать с технологией дополненной реальности (AR) в играх и приложениях. Все владельцы устройства будут иметь доступ к игровому сервису Apple Arcade, выход которого запланирован на осень 2019 года. Кроме того, будут возможны групповые звонки в FaceTime.

Обновленный iPod Touch получит 6 вариантов расцветки, но пока неизвестно каких именно. Стоимость гаджета стартует от 18 тысяч 990 рублей. При этом Apple не сообщила даже приблизительной даты начала продаж долгожданного нового сенсорного плеера, чья текущая версия вышла еще в 2015 году.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:26

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