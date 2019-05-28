Ученые узнали о пользе экстракта клюквы для повышения чувствительности к антибиотикам у бактерий





В настоящее время, по словам медиков, многие опасные бактерии демонстрируют устойчивость к антибиотикам, что в будущем может представлять угрозу для жизни всего человечества. Чтобы некоторые инфекции не становились причиной смерти людей, ученые ищут новые способы борьбы с ними.В недавнем исследовании ученые использовали молекулы клюквы, которые приводили к тому, что патогенные бактерии демонстрировали большую чувствительность к антибиотикам при меньшей дозе препарата. Это объясняется тем, что экстракт ягоды делал бактериальную клеточную стенку более проницаемой для антибиотика и мешал механизму, используемому бактериями для откачки препарата. Иными словами, препарат легче проникает и сложнее выводится из клеток.На следующем этапе исследования эксперты протестировали экстракт клюквы на насекомых, подтвердив предыдущие результаты. Теперь ученые намерены провести более расширенный анализ молекул ягод, а в дальнейшем протестировать его действие на животных.