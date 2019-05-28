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Ученые узнали о пользе экстракта клюквы для повышения чувствительности к антибиотикам у бактерий

Ученые Университета Макгилла провели исследование, в результате которого узнали о пользе экстракта клюквы для повышения чувствительности к антибиотиками у бактерий. Об этом научные сотрудники сообщают в материале на официальном сайте учреждения.
Ученые узнали о пользе экстракта клюквы для повышения чувствительности к антибиотикам у бактерий

В настоящее время, по словам медиков, многие опасные бактерии демонстрируют устойчивость к антибиотикам, что в будущем может представлять угрозу для жизни всего человечества. Чтобы некоторые инфекции не становились причиной смерти людей, ученые ищут новые способы борьбы с ними.

В недавнем исследовании ученые использовали молекулы клюквы, которые приводили к тому, что патогенные бактерии демонстрировали большую чувствительность к антибиотикам при меньшей дозе препарата. Это объясняется тем, что экстракт ягоды делал бактериальную клеточную стенку более проницаемой для антибиотика и мешал механизму, используемому бактериями для откачки препарата. Иными словами, препарат легче проникает и сложнее выводится из клеток.

На следующем этапе исследования эксперты протестировали экстракт клюквы на насекомых, подтвердив предыдущие результаты. Теперь ученые намерены провести более расширенный анализ молекул ягод, а в дальнейшем протестировать его действие на животных.



 
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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:18

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