Специалисты дали рекомендации, как не отравиться грибами
Лето - сезон грибов и большинство людей спешат в лес, чтобы побольше собрать этого полезного и вкусного продукта. Специалисты дали несколько рекомендаций, как правильно собирать и обрабатывать грибы, чтобы ними не отравиться.
Эксперты советуют не откладывать приготовление грибов на долгое время. Согласно многочисленным проверкам, спустя четыре часа в этих растительных продуктах происходит распад, провоцирующий различные отравления, которые могут заканчиваться летально. Грибы нужно как можно быстрее перебрать и отварить.
Важно правильно срезать грибы с ножки. Последняя позволяет отличить съедобное растение от несъедобного. Лисички, сыроежки и другие пластинчатые внешне очень похожи на поганки. По словам специалистов, запрещено собирать грибы рядом с автотрассами, так как они накапливают канцерогенные вещества, выбрасываемые вместе с выхлопными газами.
Не рекомендуется приобретать продукты в сушеном или маринованном виде с рук, так как есть вероятность отравления. Нужно отделять истинные грибы от ложных, не переедать, поскольку данный продукт считается тяжелой пищей. Грибы не стоит употреблять детям и пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями. С алкогольными напитками грибы совмещать не следует, предупреждают медики.
Эксперты советуют не откладывать приготовление грибов на долгое время. Согласно многочисленным проверкам, спустя четыре часа в этих растительных продуктах происходит распад, провоцирующий различные отравления, которые могут заканчиваться летально. Грибы нужно как можно быстрее перебрать и отварить.
Важно правильно срезать грибы с ножки. Последняя позволяет отличить съедобное растение от несъедобного. Лисички, сыроежки и другие пластинчатые внешне очень похожи на поганки. По словам специалистов, запрещено собирать грибы рядом с автотрассами, так как они накапливают канцерогенные вещества, выбрасываемые вместе с выхлопными газами.
Не рекомендуется приобретать продукты в сушеном или маринованном виде с рук, так как есть вероятность отравления. Нужно отделять истинные грибы от ложных, не переедать, поскольку данный продукт считается тяжелой пищей. Грибы не стоит употреблять детям и пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями. С алкогольными напитками грибы совмещать не следует, предупреждают медики.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:52