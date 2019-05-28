АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Специалисты дали рекомендации, как не отравиться грибами

Лето - сезон грибов и большинство людей спешат в лес, чтобы побольше собрать этого полезного и вкусного продукта. Специалисты дали несколько рекомендаций, как правильно собирать и обрабатывать грибы, чтобы ними не отравиться.

Специалисты дали рекомендации, как не отравиться грибами

Эксперты советуют не откладывать приготовление грибов на долгое время. Согласно многочисленным проверкам, спустя четыре часа в этих растительных продуктах происходит распад, провоцирующий различные отравления, которые могут заканчиваться летально. Грибы нужно как можно быстрее перебрать и отварить.

Важно правильно срезать грибы с ножки. Последняя позволяет отличить съедобное растение от несъедобного. Лисички, сыроежки и другие пластинчатые внешне очень похожи на поганки. По словам специалистов, запрещено собирать грибы рядом с автотрассами, так как они накапливают канцерогенные вещества, выбрасываемые вместе с выхлопными газами.

Не рекомендуется приобретать продукты в сушеном или маринованном виде с рук, так как есть вероятность отравления. Нужно отделять истинные грибы от ложных, не переедать, поскольку данный продукт считается тяжелой пищей. Грибы не стоит употреблять детям и пациентам с желудочно-кишечными заболеваниями. С алкогольными напитками грибы совмещать не следует, предупреждают медики.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Известный режиссер Павел Лунгин попал в
Уставшего принца Гарри заметили в
Ученые: Марихуана влияет на когнитивные
«Московский кредитный банк» вошел в
Актриса Анна Пескова тайно стала
KAMA TYRES о том какая правильная
Apple впервые с 2015 года представила
Ученые узнали о пользе экстракта клюквы
Россия и Казахстан: взаимоотношения
Названы причины популярности
Специалисты дали рекомендации, как не
Рита Ларченко приняла предложение Яны
Ученые нашли гены, способные объяснить
На стройке в Новосибирске после падения
Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и
Россия планирует сделать свои крылатые
Мобильные телефоны способны
В России отмечают День пограничника:
Стали известны комплектации нового
Звезда «Дома-2» Вика Романец в грубой
Ученые: Родившиеся недоношенными дети
Китайские СМИ рассказали об уникальном
Медики: Кровотечение из носа может
Ольга Бузова получила от неизвестного
Xiaomi представила бюджетные «убийцы
Диетологи назвали цельнозерновые каши
Любовь Толкалина продемонстрировала
Volvo назвала российские цены на новый
Из-за вранья Феофилактовой относительно
Лолита заявила о своем безразличии к
Просмотреть все новости