Рита Ларченко приняла предложение Яны Шевцовой на предоставление эскорт-услуг
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко приняла предложение своей коллеги Яны Шевцовой. Дело в том, что экс-возлюбленная Ильи Яббарова согласилась на эскорт.
Не так давно Ларченко покинула телепроект «Дом-2», после чего рассталась с Яббаровым и, судя по всему, тут же пустилась в свободное плаванье. Правда, у Маргариты не сложилась не только личная жизнь, но и карьера. Вероятно, сейчас у блондинки имеются проблемы с деньгами и именно поэтому она начала обсуждать с Шевцовой пути легкого заработка.
В социальных сетях продолжают распространяться аудиозаписи, на которых записан телефонный разговор Маргариты и Яны. Во время беседы Шевцова предлагает Ларченко оказать эскорт-услуги одного богатому иностранцу, которому якобы приглянулась бывшая пассия Яббарова. По словам Яны, Рита за свои услуги получит хорошее денежное вознаграждение.
Также Яна сообщила Рите, что ее потенциальный любовник остановился в очень дорогом отеле, номер эконом класса в котором стоит 50 тысяч рублей. Сам же мужчина предпочитает президентские апартаменты.
К слову, Ларченко попросила Шевцову «пустить пыль в глаза» иностранцу и, объяснить ему, что она является медийной личностью, а это значит, что ее услуги стоят в несколько раз дороже.
Не так давно Ларченко покинула телепроект «Дом-2», после чего рассталась с Яббаровым и, судя по всему, тут же пустилась в свободное плаванье. Правда, у Маргариты не сложилась не только личная жизнь, но и карьера. Вероятно, сейчас у блондинки имеются проблемы с деньгами и именно поэтому она начала обсуждать с Шевцовой пути легкого заработка.
В социальных сетях продолжают распространяться аудиозаписи, на которых записан телефонный разговор Маргариты и Яны. Во время беседы Шевцова предлагает Ларченко оказать эскорт-услуги одного богатому иностранцу, которому якобы приглянулась бывшая пассия Яббарова. По словам Яны, Рита за свои услуги получит хорошее денежное вознаграждение.
«Мы встретимся, они изначально дают бабки. Поняла, как только встречаемся?! Возможно, они будут переводить с валюты на российские рубли и на карту кидать... Ну, а если у них есть зелень, то они зеленью просто рассчитаются с тобой!» - объяснила Шевцова Ларченко.
Также Яна сообщила Рите, что ее потенциальный любовник остановился в очень дорогом отеле, номер эконом класса в котором стоит 50 тысяч рублей. Сам же мужчина предпочитает президентские апартаменты.
К слову, Ларченко попросила Шевцову «пустить пыль в глаза» иностранцу и, объяснить ему, что она является медийной личностью, а это значит, что ее услуги стоят в несколько раз дороже.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:45