Рита Ларченко приняла предложение Яны Шевцовой на предоставление эскорт-услуг

«Мы встретимся, они изначально дают бабки. Поняла, как только встречаемся?! Возможно, они будут переводить с валюты на российские рубли и на карту кидать... Ну, а если у них есть зелень, то они зеленью просто рассчитаются с тобой!» - объяснила Шевцова Ларченко.



