АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В России отмечают День пограничника: Известные отечественные звезды, служившие в пограничных войсках
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и разочаровала фанатов в Instagram

Популярная певица Нюша опубликовала в Instagram снимок в новом дерзком образе, однако вместо одобрения фанатов попала под волну критики. Многие решили, что с удлиненным каре и белыми волосами исполнительница сильно похожа на поющую телеведущую Ольгу Бузову.
Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и разочаровала фанатов в Instagram

В своем микроблоге в социальной сети певица Нюша предстала в образе дерзкой блондинки с удлиненным каре. Звезда надела короткий лакированный топ и юбку-клеш. При этом снимок был сделан в необычном освещении, что придало ему пикантности.

Поклонники тут же принялись критиковать исполнительницу, отметив, что Нюша стала похожа на поющую телеведущую Ольгу Бузову, ведь артистка предпочитает выступать на своих концертах в откровенных нарядах. Нашлись и те, кто восхитился переменами во внешности 28-летней певицы, ведь каждый свой образ после рождения дочери звезда старается согласовывать с поклонниками.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На стройке в Новосибирске после падения
Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и
Россия планирует сделать свои крылатые
Мобильные телефоны способны
В России отмечают День пограничника:
Стали известны комплектации нового
Звезда «Дома-2» Вика Романец в грубой
Ученые: Родившиеся недоношенными дети
Китайские СМИ рассказали об уникальном
Медики: Кровотечение из носа может
Ольга Бузова получила от неизвестного
Xiaomi представила бюджетные «убийцы
Диетологи назвали цельнозерновые каши
Любовь Толкалина продемонстрировала
Volvo назвала российские цены на новый
Из-за вранья Феофилактовой относительно
Лолита заявила о своем безразличии к
Названы продукты, помогающие избавиться
Летом в Крыму пройдет международный
В Саратовской области после нападения
Ученые объяснили, чем опасен для
Ксения Бородина назвала платье Саши
Лошадь укусила актрису Джессику Честейн
Ноутбук HP Envy оснащен уникальной
Вирус герпеса способен ускорять
Фигуристка Ирина Слуцкая готовится к
«Недавно у нее на замене Ксюша Бородина
Компания Fiat отзывает в России 71
«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой
Ученые из США развенчали семь самых
Просмотреть все новости