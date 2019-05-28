Нюша скопировала образ Ольги Бузовой и разочаровала фанатов в Instagram

В своем микроблоге в социальной сети певица Нюша предстала в образе дерзкой блондинки с удлиненным каре. Звезда надела короткий лакированный топ и юбку-клеш. При этом снимок был сделан в необычном освещении, что придало ему пикантности.Поклонники тут же принялись критиковать исполнительницу, отметив, что Нюша стала похожа на поющую телеведущую Ольгу Бузову, ведь артистка предпочитает выступать на своих концертах в откровенных нарядах. Нашлись и те, кто восхитился переменами во внешности 28-летней певицы, ведь каждый свой образ после рождения дочери звезда старается согласовывать с поклонниками.