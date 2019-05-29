Медики советуют людям заниматься спортом при астме





Специалисты отмечают, люди с астмой стараются действовать противоположным образом, избегать физических нагрузок, но это является ошибкой. Регулярные занятия спортом способны не только облегчить протекание симптомов этой болезни легких, но и привести к укреплению данного органа.Регулярные физические нагрузки при астме приведут к улучшению и нормализации дыхания и снижению вероятности приступа. Это происходит благодаря растворению слизи, образующейся при данной болезни. Кроме того, легкие увеличиваются в объеме, а грудная клетка становится более подвижной. В перспективе это приведет к усилению иммунитета всего организма.Медики рекомендуют при астме обращать внимание на такие виды спорта: бег, езда на велосипеде, плаванье, гребля, управление небольшими кораблями и серфинг. Первые два варианта требуют правильного выбора мест для тренировок, так как важно, чтобы воздух был чистым и не содержал пыльцу. Для этого хорошо подходят хвойные леса, некоторые парки или любое место после дождя. Чего не скажешь о водных видах спорта, для людей с астмой подходит любой из них, так как подобная среда всегда положительно влияет на легкие.