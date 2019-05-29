Ученые открыли новую технологию, позволяющую ускорить химические реакции в 10 000 раз





Для ускорения процесса в химических реакциях используются катализаторы. На поверхности катализатора процесс происходит быстрее, но, согласно принципу Сабатье, один из катализаторов должен идеально сбалансировать функции реагентов. Установленное правило с 1960 года являлось каталитическим ограничением скорости реакции. Новое исследование стало прорывом, ведь ученые выяснили, что ограничение можно нарушить, если применить волны к катализатору, создавая колебания. Эксперты обнаружили: когда волна, приложенная к катализатору, соответствует естественной частоте реакции - ее скорость значительно возрастает с помощью резонансного механизма.Новая технология имеет огромное значение для мира науки. Повышенная скорость реакций поможет сократить использование оборудования для производства продуктов питания, удобрений, топлива и много другого.