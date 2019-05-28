Россия планирует сделать свои крылатые ракеты гиперзвуковыми





Об этом рассказал Александр Леонов, являющийся генеральным директором и конструктором «НПО машиностроения», в своем интервью ТАСС. Он отметил, что в настоящий момент существует два направления совершенствования и развития российский крылатых ракет – это доведение их до гиперзвука и существенное увеличение радиуса действия. Именно в этом направлении происходит работа, если говорить об улучшении уже имеющихся систем.Также Россия целенаправленно занимается универсализацией своих боевых комплексов. Именно поэтому ученые стараются найти способы унификации ракет как с точки зрениях их целей, так и в плане использования пусковых установок и платформ. Уже сейчас многие комплексы можно устанавливать на широкий спектр боевых машин: от истребителей до вертолетов, от авианосцев до небольших кораблей.Недавно «НПО машиностроения» разработало сверхзвуковую противокорабельную ракету «Оникс». Она, как и комплекс «Калибр», является универсальной, ее можно разместить на военных фрегатах и подводных лодках. Максимальная скорость данной крылатой ракеты в 2,5 раза превышает звуковую, а дальность полета составляет 600 км. Сейчас НПО занимается созданием гиперзвукового комплекса «Циркон».