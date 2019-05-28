Звезда «Дома-2» Вика Романец в грубой форме объяснила фанатам, что роды не входят в ее ближайшие планы
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец в очередной раз не смогла совладать со своим весьма эмоциональным характером. Дело в том, что брюнетка довольно грубо объяснила подписчикам, что «интересное положение» не входит в ее планы на ближайшее будущее.
Несмотря на то, что Романец довольно давно покинула скандально-известную телестройку, за ее личной жизнью продолжают внимательно следить многочисленные телезрители, которые, как оказалось, не могут дождаться от своей любимицы новостей о том, что совсем скоро она впервые станет мамой. По мнению интернет-пользователей, Виктории и Антону Гусеву уже давно пора задуматься о наследниках. Впрочем, на удивление подписчиков, так не считает брюнетка, которая раз за разом указывает на то, что ее совершенно не интересуют касающиеся детей вопросы.
На днях на Романец опять буквально набросились с «заезженными вопросами», и, судя по реакции звезды «Дома-2», она ужасно устала от этого. В итоге Виктория, не совладав с эмоциями, в грубой форме поспешила объяснить подписчикам, что роды не входят в ее ближайшие планы.
Также Романец заявила, что пока не хочет даже думать о беременности, ведь боится, что может располнеть в таком положении. К слову, мало кто был готов к тому, что им придется выслушать нецензурную брань от экс-участницы «Дома-2» в свой адрес, сообщает Life-Dom2.
Отметим, что Виктория в очередной раз призвала поклонников перестать обсуждать тему детей. По словам брюнетки, в свое время она сама поднимет этот вопрос.
Несмотря на то, что Романец довольно давно покинула скандально-известную телестройку, за ее личной жизнью продолжают внимательно следить многочисленные телезрители, которые, как оказалось, не могут дождаться от своей любимицы новостей о том, что совсем скоро она впервые станет мамой. По мнению интернет-пользователей, Виктории и Антону Гусеву уже давно пора задуматься о наследниках. Впрочем, на удивление подписчиков, так не считает брюнетка, которая раз за разом указывает на то, что ее совершенно не интересуют касающиеся детей вопросы.
На днях на Романец опять буквально набросились с «заезженными вопросами», и, судя по реакции звезды «Дома-2», она ужасно устала от этого. В итоге Виктория, не совладав с эмоциями, в грубой форме поспешила объяснить подписчикам, что роды не входят в ее ближайшие планы.
Также Романец заявила, что пока не хочет даже думать о беременности, ведь боится, что может располнеть в таком положении. К слову, мало кто был готов к тому, что им придется выслушать нецензурную брань от экс-участницы «Дома-2» в свой адрес, сообщает Life-Dom2.
Отметим, что Виктория в очередной раз призвала поклонников перестать обсуждать тему детей. По словам брюнетки, в свое время она сама поднимет этот вопрос.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:40