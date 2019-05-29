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"Слова "диета" в моей жизни не было": Жанна Бадоева рассказала правду о своей фигуре

Бывшая ведущая программы "Орел и решка" призналась, что никогда не придерживалась никаких диет. Жанна Бадоева рассказала поклонникам всю правду о своей фигуре, признавшись, что умело скрывает недостатки с помощью правильных фасонов одежды.

"Слова "диета" в моей жизни не было": Жанна Бадоева рассказала правду о своей фигуре

"Слова "диета"в моей жизни не было", - пишет телеведущая в личном блоге в Instagram. Знаменитость не видит смысла жить и "мучить себя" не вкусной пищей. Жанна Бадоева была худой. Знаменитость призналась, что в детстве из-за ее болезненного вида матери будущей звезды рекомендовали показать дочь врачу. По словам артистки, у нее такая фигура: "руки и ноги худые, а остальное - нет".

Экс-ведущая "Орла и решки" не скрывает: для того, чтобы прекрасно выглядеть, она всю жизнь старается правильно выбирать наряды и этим вводит зрителей в заблуждение. Поклонники телезвезды похвалили кумира за откровенность, отметив, что ей удается хорошо преподносить свою фигуру. По мнению фолловеров, Бадоева отлично выглядит и искусно подбирает одежду.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:09

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