Ольга Бузова получила от неизвестного поклонника дорогостоящее ювелирное украшение





Всем известно, что Бузова прожила в браке с Тарасовым всего 4 года. Несколько лет назад Ольга и Дмитрий окончательно расстались, после чего полузащитник футбольного клуба «Локомотив» принялся строить отношения с моделью из Сальска Анастасией Костенко.Не так давно в социальных сетях появилась информация о том, что карьера Бузовой все-таки начала приносить ей свои плоды. Ольга обзавелась собственными столичными апартаментами, за которые заплатила 60 миллионов рублей.Стоит отметить, что Бузова всегда хотела жить роскошно. На днях Ольга похвасталась перед подписчиками, что получила в подарок от неизвестного поклонника браслеты гвоздики с бриллиантами от ювелирного дома «Carter». Известно, что цена одного такого украшения варьируется от отметки в 6 миллионов рублей.Также репортерам удалось выяснить, что Бузова по-прежнему носит Rolex, который несколько лет назад преподнес ей Тарасов. Время от времени на пальце у Ольги появляется и дорогостоящее кольцо, которое Дмитрий подарил ей на первую годовщину свадьбы.К слову, о том, что Оля по-прежнему носит украшения полученные от футболиста, ведущая «Дома-2» не так давно призналась в You-Tube-шоу «Осторожно, Собчак!»