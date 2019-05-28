Стали известны комплектации нового кроссовера Changan CS85 Plus





Компактный кроссовер поступит в Россию в вариантах Comfort и Luxury. Changan CS85 будет приводится в движение 1,6-литровым агрегатом, мощность которого составляет 128 "лошадей". В качестве трансмиссии выступает 5-ступенчатая МКПП или с 6-позиционная АКПП Aisin. Модель сможет похвастаться довольно большими размерами и колесами на 2600 мм.Что касается стандартного варианта кроссовера Comfort, известно, что в комплектации есть фронтальные подушки безопасности для пассажира и автомобилиста, функция экстренного торможения, датчик света, 10-дюймовая "мультимедийка", датчик давления контроля на шинах, ABS, EBD, ESP и многое другое. Информации о стоимости новинок пока нет. По данным представителя одного из официальных дилеров компании, первые модели должны появиться в отечественных автосалонах в конце лета.