Космонавты на МКС слушают новый сингл Полины Гагариной "Ангелы в танце"

На кадрах члены экипажа МКС Алексей Овчинин и Олег Кононенко готовят свои скафандры, чтобы осуществить выход в космос под новую композицию Полины Гагариной. Один из космонавтов обратился к звезде, поблагодарив певицу за поддержку и отметив, что музыкальная новинка им очень понравилась. Сама исполнительница осталась очень довольна таким "космическим приветом" и назвала ролик "межгалактической премьерой" своей песни.По словам Гагариной, она познакомилась с отечественными "покорителями космоса" неделю назад во время съемок нового проекта Роскосмоса и социальной сети "ВКонтакте" "МКС на связи". Выпуск со звездой будет показан в среду вечером. Подписчики Полины Гагариной положительно отреагировали на публикацию кумира, назвав певицу артистом не только мирового, но и космического уровня.