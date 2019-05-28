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В Саратовской области после нападения на шестиклассницу пройдут массовые проверки безопасности школ

Согласно распоряжению губернатора Саратовской области Валерия Радаева, в местных школах будут проведены проверки безопасности. Такие меры были введены после нападения на школьницу в Вольске.
В Саратовской области после нападения на шестиклассницу пройдут массовые проверки безопасности школ

В рамках проходившего 28 мая заседания Валерий Радаев высказался о том, что пропускная система в школах не отвечает требованиям. Губернатор назвал недопустимым нарушением правил безопасности возможность без особых препятствий пронести на территории школы что-либо запрещенное. Зампреду Гречушкиной была поручена организация массовой проверки школ, в том числе сельских. Радаев дал недельный срок для выполнения задания, а также озвучил требование наказать тех, кто проявил халатность.

Нападение на учащуюся шестого класса имело место днем 28 мая, когда 15-летний ученик пронес с собой топор и травмировал школьницу. Девочка пострадала от удара в голову и была госпитализирована. В настоящее время известно, что медики провели операцию, а состояние пострадавшей оценено как удовлетворительное. По некоторым данным, школьник принес в учебное заведение и бутылки с горючей смесью, однако попытка использовать их оказалась безуспешной. Также некоторые СМИ сообщают, что школьник задержан, обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:15

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