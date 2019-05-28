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Ксения Бородина назвала платье Саши Черно «мусорным мешком»

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксюша Бородина назвала наряд своей подопечной Александры Черно «мусорным мешком». По словам телезнаменитости, она такой же мешок на шесть литров покупает для дома.

Ксения Бородина назвала платье Саши Черно «мусорным мешком»

Всем известно, что не только телезрители проекта «Дом-2» время от времени высмеивают возлюбленную Иосифа Оганесяна за ее лишний вес, но и руководство шоу. Александре довольно часто достается за то, что она никак не может сесть на диету и продолжает заявлять, что любит себя такой, какой она есть.

Как бы то ни было, но мало кто ожидал, что Бородина решит публично «унизить» Черно и сделает это у себя на страничце в Instagram. На днях Ксения разместила в личном микроблоге несколько свежих Stories, в которых продемонстрировала платье Саши, по ее мнению, очень похожее на мусорный мешок.

«Могу, например, Черно показать в мусорном мешке сегодня одетая. Вот сразу видно, что это безвкусица! Понимаешь? Тебе не стыдно было надеть этот мусорный мешок? У меня такой же на шесть литров дома...» - продолжила заявлять ведущая «Дома-2».


Ксения Бородина назвала платье Саши Черно «мусорным мешком»

Нужно сказать, что Оганесян попытался вступиться за свою избранницу и заявил Бородиной, что именно он приобрел Черно такое платье. Впрочем, Ксению ничуть не удивили слова Иосифа и ведущая «Дома-2» продолжила настаивать на том, что ее подопечная появилась на съемочной площадке в «мусорном мешке».

К слову, заступиться за свою честь поспешила и Александра, объяснив Ксюше, что это не наряд плохой, а форма ее фигуры такая.

«Видишь как, у меня просто форма фигуры типа... яблоко...или груши», - заявила Черно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:05

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