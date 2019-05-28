Ксения Бородина назвала платье Саши Черно «мусорным мешком»

«Могу, например, Черно показать в мусорном мешке сегодня одетая. Вот сразу видно, что это безвкусица! Понимаешь? Тебе не стыдно было надеть этот мусорный мешок? У меня такой же на шесть литров дома...» - продолжила заявлять ведущая «Дома-2».

«Видишь как, у меня просто форма фигуры типа... яблоко...или груши», - заявила Черно.



