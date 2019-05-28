Летом в Крыму пройдет международный съезд самбистов
Летом 2019 года в Крыму ожидается международный съезд самбистов на турнир “Кубок двух морей”. Организаторы мероприятия намерены побить рекорд в 830 участников, который был поставлен в прошлом году.
“Кубок двух морей” проходит в Крыму с 2013 года и собирает лучших самбистов из разных стран мира. В 2019 году состязание состоится в Керчи 26-29 августа. Уже были приглашены участники из Европы, Азии и Латинской Америки. Как отметила Ирина Яровая, член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо, с каждым годом число команд из разных стран увеличивается. Борьбу не так давно признал МОК, что позволило российскому самбо стать мировым видом спорта. Мастер спорта СССР по самбо Владимир Иваницкий отметил, что данный турнир стал хорошей возможностью показать зарубежным гостям обстановку в Крыму.
На данный момент подыскивается площадка для проведения турнира, поскольку соревнования планируется провести на открытом воздухе. Компания “РЖД” выделит участникам специальные вагоны, чтобы дети из дальних регионов России смогли попасть на турнир. Как отмечается на портале “Аргументы недели”, представители Министерства обороны России организуют полевую кухню.
“Кубок двух морей” проходит в Крыму с 2013 года и собирает лучших самбистов из разных стран мира. В 2019 году состязание состоится в Керчи 26-29 августа. Уже были приглашены участники из Европы, Азии и Латинской Америки. Как отметила Ирина Яровая, член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо, с каждым годом число команд из разных стран увеличивается. Борьбу не так давно признал МОК, что позволило российскому самбо стать мировым видом спорта. Мастер спорта СССР по самбо Владимир Иваницкий отметил, что данный турнир стал хорошей возможностью показать зарубежным гостям обстановку в Крыму.
На данный момент подыскивается площадка для проведения турнира, поскольку соревнования планируется провести на открытом воздухе. Компания “РЖД” выделит участникам специальные вагоны, чтобы дети из дальних регионов России смогли попасть на турнир. Как отмечается на портале “Аргументы недели”, представители Министерства обороны России организуют полевую кухню.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:23