АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Частые изменения настроения могут сигнализировать о развитии диабета 2 типа
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Летом в Крыму пройдет международный съезд самбистов

Летом 2019 года в Крыму ожидается международный съезд самбистов на турнир “Кубок двух морей”. Организаторы мероприятия намерены побить рекорд в 830 участников, который был поставлен в прошлом году.
Летом в Крыму пройдет международный съезд самбистов

“Кубок двух морей” проходит в Крыму с 2013 года и собирает лучших самбистов из разных стран мира. В 2019 году состязание состоится в Керчи 26-29 августа. Уже были приглашены участники из Европы, Азии и Латинской Америки. Как отметила Ирина Яровая, член Попечительского совета Всероссийской федерации самбо, с каждым годом число команд из разных стран увеличивается. Борьбу не так давно признал МОК, что позволило российскому самбо стать мировым видом спорта. Мастер спорта СССР по самбо Владимир Иваницкий отметил, что данный турнир стал хорошей возможностью показать зарубежным гостям обстановку в Крыму.

На данный момент подыскивается площадка для проведения турнира, поскольку соревнования планируется провести на открытом воздухе. Компания “РЖД” выделит участникам специальные вагоны, чтобы дети из дальних регионов России смогли попасть на турнир. Как отмечается на портале “Аргументы недели”, представители Министерства обороны России организуют полевую кухню.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:23

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Толкалина продемонстрировала
Volvo назвала российские цены на новый
Из-за вранья Феофилактовой относительно
Лолита заявила о своем безразличии к
Названы продукты, помогающие избавиться
Летом в Крыму пройдет международный
В Саратовской области после нападения
Ученые объяснили, чем опасен для
Ксения Бородина назвала платье Саши
Лошадь укусила актрису Джессику Честейн
Ноутбук HP Envy оснащен уникальной
Вирус герпеса способен ускорять
Фигуристка Ирина Слуцкая готовится к
«Недавно у нее на замене Ксюша Бородина
Компания Fiat отзывает в России 71
«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой
Ученые из США развенчали семь самых
Ferrari опубликовала тизер к новой
Качественный сон является ключом к
Ольга Сударкина раскритиковала в Сети
Сергей Астахов в юности заработал на
Медики раскрыли причины возникновения
В третьей части «Человека-паука» может
В Роспотребнадзоре напомнили, как не
"Уйти, пока мы еще чемпионы": Группа
ASRock представила первую в мире
Психологи назвали шесть самых
Леонид Агутин поздравил пограничников с
Tesla анонсировала премьеру загадочной
Анна Седокова показала фанатам свою
Просмотреть все новости