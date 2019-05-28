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Любовь Толкалина продемонстрировала свою тонкую талию на Венском балу в Москве

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина побывала на Венском балу в Москве. На этом мероприятии артистка появилась в бальном платье голубого оттенка и продемонстрировала всем собравшимся свою тонкую талию.
Любовь Толкалина продемонстрировала свою тонкую талию на Венском балу в Москве

Об этом Любовь Толкалина рассказала на странице в Instagram. Актриса разместила короткое видео, на котором разучивает некоторые движения танца кадриль. Знаменитость отметила, что это ее первые попытки, поэтому она сильно переживала. Волнения добавлял и статус наставника. Движениям актрису учил Станислав Попов, являющийся главным танцмейстером и президентом Российского танцевального союза, а также и ведущим данного Венского бала в Москве.

Для этого мероприятия Любовь Толкалина выбрала длинное нежно-голубое бальное платье, расшитое белыми бусинами. Подобный наряд подчеркивал отличную фигуру 41-летней актрисы и особенно ее тонкую талию.

Поклонники восхитились образом знаменитости и отметили, что от нее сложно было оторвать взгляд. Подписчики заметили, что актриса действительно волновалась во время изучения движений. Многие люди считают, что современное общество забыло, насколько важны подобные мероприятия для развития личности и общей культуры. Они поблагодарили артистку за то, что она несет подобные знания хотя бы для своих подписчиков, сообщает издание «Аргументы недели».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:53

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