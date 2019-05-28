Фигуристка Ирина Слуцкая готовится к появлению третьего ребенка

Ирина Слуцкая и Алексей Говырин расписались тайно от публики, а о своем замужестве фигуристка рассказала в шоу “Секрет на миллион”. Артистка отметила, что в предыдущем браке ей захотелось развития, но супруга все устраивало и так. От бывшего мужа у чемпионки родились два ребенка, которые теперь воспитываются в новой семье. После развода Ирина Слуцкая работала на телевидении, а Алексея Говырина никогда не воспринимала, как партнера. Однако после длительных ухаживаний артистка решила принять предложение руки и сердца, но долгое время не находила времени для свадьбы.Возлюбленный Слуцкой не сдавался и делал ей предложение ежедневно, пока она не согласилась пожениться в любой ближайший будний день. Им оказался понедельник, когда ЗАГСы не работают, что бизнесмен решил благодаря своим связям. На данный момент пара не комментирует известие о третьем ребенке.