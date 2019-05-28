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Вирус герпеса способен ускорять развитие болезни Альцгеймера

Международная группа ученых провела исследование и установила, что разнообразные вирусы, в том числе герпеса, способны косвенно вредить здоровью человека. Такие бактерии ускоряют процесс развития болезни Альцгеймера.
Вирус герпеса способен ускорять развитие болезни Альцгеймера

В своем исследовании ученые изучали разные виды вирусов, среди них были герпес типа 1 (ВПГ-1) и респираторно-синцитиальный (RSV). Специалисты внимательно изучили строение этих бактерий до начала эксперимента, чтобы сравнить их с тем, какими они будут в конце изучения. После этого происходило заражение мышей.

Оказалось, что данные вирусы действительно наносят косвенный вред здоровью человека и могут провоцировать другие заболевания. Это происходит из-за того, что во время своего путешествия по организму они буквально собирали на себе разные белки и другие вещества, тем самым вырастая в размерах и маскируясь от иммунной системы. При этом на генетическом уровне данные вирусы никак не менялись и обставились прежними.

При попадании в мозг они начинали провоцировать образование бляшек и перегородок, мешающих нормальной работе нейронов. В будущем это приводит к развитию разных дегенеративных болезней, одной из которых является Альцгеймера. Эксперимент доказал данное предположение. У мышей, зараженныхэтими вирусами, первые признаки болезни Альцгеймера появились в течении 48 часов, тогда как у остальных это заняло более двух месяцев.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:43

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