«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров высказался о попавшей в международный скандал супруге
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно оказалась в центре международного политического скандала. Молодой муж знаменитости Игорь Макаров прокомментировал эту ситуацию коротко: «Просто зверь».
Лера Кудрявцева неожиданно для себя попала на первые полосы австрийской прессы. Российскую телеведущую связывают со скандалом, в результате которого вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Согласно опубликованной в газете информации, знаменитость подкупила иностранного чиновника в интересах Москвы.
Изначально Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на эту ситуацию. Она разместила в Instagram фотографию первой полосы австрийской газеты со своим лицом и заявила, что будет подавать в суд на это издание. Чуть позже телеведущая успокоилась и стала относится к скандалу с юмором. Недавно звезда повторно разместила данную газету и написала: «Беру дорого». Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали телеведущую. В числе комментаторов оказался и молодой муж знаменитости – хоккеист Игорь Макаров. «Просто зверь», - кратко прокомментировал он эту ситуацию.
Напомним, вице-канцлер Австрии подал в отставку после публикации компрометирующего видео. Одним из его участников была привлекательная блондинка, предположительно из России. Возможно именно поэтому журналисты посчитали, что это Лера Кудрявцева.
Лера Кудрявцева неожиданно для себя попала на первые полосы австрийской прессы. Российскую телеведущую связывают со скандалом, в результате которого вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Согласно опубликованной в газете информации, знаменитость подкупила иностранного чиновника в интересах Москвы.
Изначально Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на эту ситуацию. Она разместила в Instagram фотографию первой полосы австрийской газеты со своим лицом и заявила, что будет подавать в суд на это издание. Чуть позже телеведущая успокоилась и стала относится к скандалу с юмором. Недавно звезда повторно разместила данную газету и написала: «Беру дорого». Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали телеведущую. В числе комментаторов оказался и молодой муж знаменитости – хоккеист Игорь Макаров. «Просто зверь», - кратко прокомментировал он эту ситуацию.
Напомним, вице-канцлер Австрии подал в отставку после публикации компрометирующего видео. Одним из его участников была привлекательная блондинка, предположительно из России. Возможно именно поэтому журналисты посчитали, что это Лера Кудрявцева.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:20