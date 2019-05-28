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«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров высказался о попавшей в международный скандал супруге

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева неожиданно оказалась в центре международного политического скандала. Молодой муж знаменитости Игорь Макаров прокомментировал эту ситуацию коротко: «Просто зверь».
«Просто зверь»: Муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров высказался о попавшей в международный скандал супруге

Лера Кудрявцева неожиданно для себя попала на первые полосы австрийской прессы. Российскую телеведущую связывают со скандалом, в результате которого вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку. Согласно опубликованной в газете информации, знаменитость подкупила иностранного чиновника в интересах Москвы.

Изначально Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на эту ситуацию. Она разместила в Instagram фотографию первой полосы австрийской газеты со своим лицом и заявила, что будет подавать в суд на это издание. Чуть позже телеведущая успокоилась и стала относится к скандалу с юмором. Недавно звезда повторно разместила данную газету и написала: «Беру дорого». Многие звезды российского шоу-бизнеса поддержали телеведущую. В числе комментаторов оказался и молодой муж знаменитости – хоккеист Игорь Макаров. «Просто зверь», - кратко прокомментировал он эту ситуацию.

Напомним, вице-канцлер Австрии подал в отставку после публикации компрометирующего видео. Одним из его участников была привлекательная блондинка, предположительно из России. Возможно именно поэтому журналисты посчитали, что это Лера Кудрявцева.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:20

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