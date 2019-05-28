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Ученые рассказали о влиянии негативных эмоций на здоровье человека

Канадские эксперты в области психологии изучили влияние негативных эмоций на состояние здоровья человека. Результаты исследования позволили разработать теорию, согласно которой гнев и грусть способны спровоцировать серьезные заболевания.
Ученые рассказали о влиянии негативных эмоций на здоровье человека

Эмоциональные состояния человека влияет не только на его взаимоотношения с близкими, но и на состояние здоровья. Эту теорию решили проверить ученые одного из канадских научных учреждений. Давно замечено, что радостные ощущения улучшают деятельность органов и систем тела человека, а негатив, наоборот, приводит к возникновению и развитию различных недугов.

Канадские психологи разработали теорию о влиянии эмоций, которые испытывает индивид на протяжение всей жизни, на его судьбу. При этом стоит учесть, что, если грусть приводит к депрессии, то злость может мотивировать к борьбе. Эксперимент с участием более 200 волонтеров возрастом от 59 лет показал, что у тех из них, кто часто испытывал гнев, уровень воспалительного маркера IL-6 был значительно повышен. Это происходит из-за выброса гормонов стресса, ученые связывают с эмоциями и воспалительные процессы в организме.

Вследствие этого организм менее эффективно справляется с инфекциями, наличие таких маркеров влечет за собой как минимум одно хроническое заболевание, а также может вызвать рак. Для улучшения здоровья необходимо учиться самоконтролю и отвлечению от негатива. Этому способствуют упражнения для дыхания и расслабления.



 
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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 21:04

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