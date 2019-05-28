Качественный сон является ключом к потере лишнего веса





Полноценный отдых – это не только нужное количество часов сна, но быстрое засыпание и приятные ощущения после пробуждения. Для того, чтобы получить подобный эффект, человеку необходимо проветривать помещение, за несколько часов до сна не использовать гаджеты и ложиться в кровать с пустым желудком. Соблюдая эти правила человек утром будет чувствовать себя куда лучше.В потере лишних килограмм качественный сон также играет немаловажную роль. Отдохнувший организм лучше справляется со стрессами и нормализирует гормональный фон. Отсутствие полноценного отдыха приведет к повышению уровня кортизола, именно этот гормон мешает терять вес даже при физических нагрузках. Эксперты отмечают, очень часто 5 часов глубокого и полноценного сна оказываются более продуктивными, чем 8 часов неравномерного и «рваного».Стресс тоже сказывается на образовании лишнего веса. Исследование показало, что женщины, регулярно находящиеся в подобном состоянии, чаще остальных имеют избыточные жировые отложения в области живота. Специалисты посоветовали людям соблюдать режим сна и заниматься 3 раза в неделю спортом, сочетая это с калорийным дефицитом в питании.