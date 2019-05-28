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При установке последнего обновления для Windows 10 возможны сбои в работе Wi-Fi

В мае вышел пакет обновлений для Windows 10. Стали поступать жалобы от пользователей, согласно которым, после установки наблюдались сбои в работе Wi-Fi.
При установке последнего обновления для Windows 10 возможны сбои в работе Wi-Fi

Пользователи, установившие майское обновление Windows 10, отметили сбои при подключении к Wi-Fi. Компания провела расследование ситуации, специалисты пришли к выводу, что это связано со старой версией драйверов адаптера Qualcomm.

Во избежание проблем с установкой свежего обновления Microsoft остановили развертывание обновления для систем, которые могут быть затронуты. Также было выпущено предупреждение о том, что не стоит запускать ручную или принудительную установку обновления.

На странице существующих проблем для обновления Windows 10 от 2019 года содержится описание этого затруднения: «прерывистая потеря подключения к Wi-Fi». Там объясняется, что некоторые устаревшие устройства могут работать неправильно.

Microsoft рекомендует перед установкой обновления проверить драйвера Wi-Fi и при необходимости обновить их до последней версии.



 
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Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:22

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