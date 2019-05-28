В Роспотребнадзоре напомнили, как не заразиться тропическими вирусными лихорадками





Они находятся в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, Юго-Восточной Азии и Океании. Для того, чтобы не заразиться тропическими вирусными заболеваниями вроде лихорадки денге, лихорадки чикунгунья, желтой лихорадки, лихорадки Зика и другими, необходимо соблюдать простые правила.В первую очередь, нужно внимательно изучить страну, в которую намечен визит. Эту информацию можно получить от туроператора или территориального органа Роспотребнадзора. Подобные данные позволят заранее подготовится к будущим ситуациям, ведь с ними сталкиваются практически все туристы из России.Существуют простые правила, позволяющие избежать укусов комаров и передачи тропических вирусных лихорадок. Необходимо постоянно использовать репелленты, отпугивающие насекомых, и останавливаться только в тех помещениях, где имеются москитная сетка. Желательно использовать исключительно кондиционер, чтобы свести риск к минимуму. Также рекомендуется использовать ночью электрофумигаторы.Во время прогулок стоит одевать исключительно белую одежду, закрывающую тело, а также нужно избегать болотистых местностей. При плохом самочувствии надо сразу обращаться к врачу.