"Уйти, пока мы еще чемпионы": Группа Kiss готовит для России "необузданный" прощальный тур





По словам Эрика Сингера, он проживает каждый момент, наслаждается каждым концертом и встречами с аудиторией. Очень скоро группе предстоит презентовать первое европейское шоу. Сингер "впитывает все это, как губка", чтобы потом однажды оглянуться и вспомнить былые времена.Джин Симмонс называет прославленный коллектив "самыми счастливыми людьми на земле". Басист очень рад, что имеют возможность стоять на российской сцене. Мечта Kiss сбылась - они отыграли тысячи концертов. "Хотим уйти, пока мы еще чемпионы", - заявил музыкант. Рокеры обещают порадовать своих почитателей самым грандиозным шоу. Kiss хотят уйти также как и появились - непримиримо и необузданно.