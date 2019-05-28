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"Уйти, пока мы еще чемпионы": Группа Kiss готовит для России "необузданный" прощальный тур

Легендарная рок-группа Kiss едет в Россию с "необузданным" прощальным туром. Музыканты порадуют фанатов шоу на стадионах Москвы и Санкт-Петербурга. В интервью изданию РЕН ТВ знаменитые рок-звезды рассказали, что очень ждут встречи с российскими фанатами.

"Уйти, пока мы еще чемпионы": Группа Kiss готовит для России "необузданный" прощальный тур

По словам Эрика Сингера, он проживает каждый момент, наслаждается каждым концертом и встречами с аудиторией. Очень скоро группе предстоит презентовать первое европейское шоу. Сингер "впитывает все это, как губка", чтобы потом однажды оглянуться и вспомнить былые времена.

Джин Симмонс называет прославленный коллектив "самыми счастливыми людьми на земле". Басист очень рад, что имеют возможность стоять на российской сцене. Мечта Kiss сбылась - они отыграли тысячи концертов. "Хотим уйти, пока мы еще чемпионы", - заявил музыкант. Рокеры обещают порадовать своих почитателей самым грандиозным шоу. Kiss хотят уйти также как и появились - непримиримо и необузданно.



 
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Культура
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:20

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