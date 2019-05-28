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Сергей Астахов в юности заработал на музыкальные инструменты прополкой грядок

Звезда фильмов «Гаишники» и «Королев» Сергей Астахов отмечает 28 мая 50-летний юбилей. Одноклассники поделились воспоминаниями о детстве и юности знаменитого актера. По их словам, артист в юности заработал на музыкальные инструменты прополкой грядок.
Сергей Астахов в юности заработал на музыкальные инструменты прополкой грядок

По службе отца Сергея Астахова направили в Хабаровский край, где будущий актер пошел в школу. Одноклассникам он известен как Сергей Козлов, а товарищи вспоминают его как неординарную личность. Также он мог организовать какие-то проделки, например, однажды чуть не поджег школу.

Один из его одноклассников рассказал, что у Сергея Астахова проявлялся музыкальный талант. Он самостоятельно овладел гитарой и научился играть на барабанной установке. В 80-х годах школьникам прививали любовь к труду путем отработок на полях совхоза. Ребята после окончания школьных занятий пропалывали грядки, собирали урожай. За эту работу им платили деньги, передавая заработок учителям. Заработанные таким способом средства учительница будущей звезды направила на покупку музыкальных инструментов. На них потом и учился играть будущий актер.

Товарищ знаменитости вспомнил забавный случай. Во времена дефицита маме артиста удалось достать джинсы. Сергей Астахов обрезал их выше колен, подражая своему кумиру Андриано Челентано. Одноклассник звезды говорит, что эта проделка очень сильно разозлила родителей.
Сергей Астахов в юности заработал на музыкальные инструменты прополкой грядок

По мнению школьного друга, Сергей Астахов не зазнался, а всегда рад встрече со старыми знакомыми. Однажды он посетил спектакль с участием знаменитого одноклассника. Сергей Астахов заметил его, после постановки вышел на поклон и представил публике своего товарища.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:48

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