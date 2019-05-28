Саймон Марданшин провел на «Острове любви» неожиданный конкурс с морковкой
Один из самых ярких участников телепроекта «Дом-2» Саймон Марданшин предложил своим коллегам принять участие в весьма необычном конкурсе с морковкой. По мнению телезрителей, эфир от 27 мая 2019 года нужно запретить к показу на TV.
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» не единожды поднимали вопрос об упадке нравственности в кругах героев проекта. Впрочем, больше всего вызывают недовольство у зрителей телестройки конкурсы, которые каждый день проходят на Сейшельских островах.
По мнению фанатов телешоу, в последнее время руководство «Дома-2» в погоне за рейтингами превзошли сами себя. А выпуск, который вышел в эфир телеканала «ТНТ» вчера, 27 мая, должен и вовсе быть изъят из трансляции. И все из-за конкурса с морковкой, который решил провести на «Острове любви» Саймон Марданшин.
Началось все с того, что Саймон разделил весь коллектив на Сейшелах на пары и раздал каждой девушке по одной небольшой морковке. Марданшин заявил, что парни должны зажать морковь у себя между ног, а девушкам необходимо, без помощи рук, съесть этот плод.
И все бы ничего, если бы ребята не начали сопровождать происходящее на «Острове любви» не только пошлыми высказываниями, но и вульгарными действиями. Например, бывший возлюбленный Леры Фрост – Захар Саленко то и дело употреблял нецензурную брань, а также пытался изобразить с девушкой, с которой находился в паре, процесс совокупления.
Да и своим положением Блюменкранц то и дело указывал коллегам на то, что у него между ног сейчас находится Ирина Пингвинова, с которой у него не так давно произошло «волшебство».
Поклонники реалити-шоу «Дом-2» не единожды поднимали вопрос об упадке нравственности в кругах героев проекта. Впрочем, больше всего вызывают недовольство у зрителей телестройки конкурсы, которые каждый день проходят на Сейшельских островах.
По мнению фанатов телешоу, в последнее время руководство «Дома-2» в погоне за рейтингами превзошли сами себя. А выпуск, который вышел в эфир телеканала «ТНТ» вчера, 27 мая, должен и вовсе быть изъят из трансляции. И все из-за конкурса с морковкой, который решил провести на «Острове любви» Саймон Марданшин.
Началось все с того, что Саймон разделил весь коллектив на Сейшелах на пары и раздал каждой девушке по одной небольшой морковке. Марданшин заявил, что парни должны зажать морковь у себя между ног, а девушкам необходимо, без помощи рук, съесть этот плод.
И все бы ничего, если бы ребята не начали сопровождать происходящее на «Острове любви» не только пошлыми высказываниями, но и вульгарными действиями. Например, бывший возлюбленный Леры Фрост – Захар Саленко то и дело употреблял нецензурную брань, а также пытался изобразить с девушкой, с которой находился в паре, процесс совокупления.
Да и своим положением Блюменкранц то и дело указывал коллегам на то, что у него между ног сейчас находится Ирина Пингвинова, с которой у него не так давно произошло «волшебство».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51