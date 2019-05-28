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ASRock представила первую в мире видеокарту формата mini-ITX с портом Thunderbolt 3

Компания ASRock привезла на выставку Computex 2019 первую в мире видеокарту формата mini-ITX. Представленная новинка выполнена на базе графического адаптера Radeon RX 570 и имеет порт Thunderbolt 3, позволяющий работать с 3D.
ASRock представила первую в мире видеокарту формата mini-ITX с портом Thunderbolt 3

Сейчас на рынке представлено множество внешних видеокарт, работающих с данным интерфейсом, но новинка от ASRock имеет свои существенные отличия. Обычно такие решения имеют порт Thunderbolt 3, расположенный на корпусе, а в последний вставляется видеокарта с поддержкой 3D. В данном случае все иначе.

ASRock взяли на основу видеокарту Radeon RX 570 и распаяли ее. Все части адаптера равномерно распределены по системной плате. Это позволило уменьшить размер, теперь он составляет 170,2 x 170,2 мм. На выбор будет представлено две версии новинки – с 4 и 8 ГБ видеопамяти. Данного адаптера даже сейчас будет достаточно для комфортной игры в Full HD.

Видеокарта ASRock формата mini-ITX получит много вспомогательных портов: Thunderbolt 3, USB 3.2, RJ45, HDMI, VGA и SATA 6 Гбит/с. Компания видит два целевых направления использования своей новинки. Первый – это покупка корпуса формата mini-ITX и использование данной внешней видеокарты на основе Radeon RX 570. Второй вариант направлен уже непосредственно на производителей техники, многие из них регулярно выпускают компактные ПК, нацеленные на разные функции, в том числе и игровые.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:12

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