Треть клиентов Московского кредитного банка открывает вклады удаленно





По словам директора департамента розничных продуктов МКБ Алексея Охорзина, формат удаленных сервисов позволяет клиентам значительно сэкономить время и, кроме того, получать максимальный доход от размещенных средств.«Мы развиваем свои дистанционные сервисы как полноценный канал продаж, который отвечает потребностям современного клиента. Вклад можно открыть быстро, без посещения офиса, а главное – на гибкий срок с шагом в один месяц», – отмечает глава департамента.Открыть вклад «МЕГА Онлайн» можно только в рублях. Минимальная сумма размещения составляет тысячу рублей, максимальная – двадцать миллионов. Доходность по вкладу зависит от срока размещения: чем дольше – тем выше ставка.