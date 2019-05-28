АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Частые изменения настроения могут сигнализировать о развитии диабета 2 типа
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Треть клиентов Московского кредитного банка открывает вклады удаленно

Фактически каждый третий клиент Московского кредитного банка (МКБ) бизнесмена Романа Авдеева открывает вклад дистанционно – через мобильный или интернет-банк «МКБ Онлайн». Пример активного использования удаленных сервисов – 30 тысяч клиентов, оформивших в онлайн-режиме новый вклад «МЕГА Онлайн», пишет РИА LIVE24.
Треть клиентов Московского кредитного банка открывает вклады удаленно

По словам директора департамента розничных продуктов МКБ Алексея Охорзина, формат удаленных сервисов позволяет клиентам значительно сэкономить время и, кроме того, получать максимальный доход от размещенных средств.

«Мы развиваем свои дистанционные сервисы как полноценный канал продаж, который отвечает потребностям современного клиента. Вклад можно открыть быстро, без посещения офиса, а главное – на гибкий срок с шагом в один месяц», – отмечает глава департамента.

Открыть вклад «МЕГА Онлайн» можно только в рублях. Минимальная сумма размещения составляет тысячу рублей, максимальная – двадцать миллионов. Доходность по вкладу зависит от срока размещения: чем дольше – тем выше ставка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Tesla анонсировала премьеру загадочной
Анна Седокова показала фанатам свою
Рогозин выступил против участия России
Звезда “Теории большого взрыва” Джонни
При установке последнего обновления для
Ученые: Пробиотики в йогурте помогут
Потап и Настя Каменских рассказали о
Правительство поддержало повышение в
В продажу поступил новый смартфон
Саймон Марданшин провел на «Острове
Кортни Кардашьян сфотографировалась
В Британии за надругательство над
Треть клиентов Московского кредитного
Ученые рассказали, что поможет
Промсвязьбанк и GetStar запустили
Ученые: Частые изменения настроения
Валера Блюменкранц опроверг слова Ирины
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Новый Mercedes-Benz GLB был замечен
Ученые пытаются создать редкий вид
Елизавета Боярская ревнует мужа Максима
Медведев не исключил вероятности
Телеведущий Борис Корчевников сильно
Военный эксперт рассказал об
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров публично
В России ученые создадут банк
Леонид Якубович рассказал о секретах
Звезда «Дома-2» Антон Гусев опроверг
За час до анонса Redmi K20 и Redmi K20
«Кристальная репутация»: Елена Малышева
Просмотреть все новости