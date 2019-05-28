Кортни Кардашьян сфотографировалась вместе с экс-супругом и его 20-летней избранницей

Необычная фотосессия появилась на странице в Instagram у Софии Ричи. Дочь известного певца Леонела Ричи разместила 3 черно-белые фотографии. На последней запечатлена достаточно странная компания: сама 20-летняя звезда, ее избранник Скотт Дисик, Кортни Кардашьян и Кайли Дженнер.Кортни Кардашьян и Скотт Дисик развелись 4 года назад, в браке у них родились трое детей. Несмотря на расставание они сохранили дружеские отношения и постоянно поддерживают контакт друг с другом, и дело не ограничивается исключительно заботой о наследниках. Судя по всему, Кортни Кардашьян хорошо относится к 20-летней избраннице своего бывшего супруга, ведь на опубликованных снимках все четверо выглядят счастливыми.София Ричи не только хорошо общается с экс-женой своего возлюбленного Скотта Дисика, но и знакома с детьми звездной пары. Отношения фотографа с 20-летней наследницей знаменитого певца нельзя назвать простыми, они часто скандалят, но в итоге прощают друг друга.