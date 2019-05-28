Промсвязьбанк и GetStar запустили сервис по предоставлению клиентам МСБ коротких номеров





Star Number, с недавних пор доступный и в России, представляет собой сервис с короткими номерами. Они начинаются со знака “звездочка” и содержат 2-4 цифры. Принимая в учет номерную емкость, в стране насчитывается всего порядка 10 тысяч таких номеров. При звонке на данный сервис происходит переадресация на полный номер компании, а работает Star Number на сетях таких операторов как МТС, Tele2, а также “МегаФон” и “Билайн”.Партнерство предусматривает, что только имеющие счет в Промсвязьбанке предприятия МСБ могут рассчитывать на возможность доступа к продукту GetStar на спецусловиях. До конца этого года стоимость подключения, а также ежемесячный абонентский взнос при выборе стандартного номера составят 1 рубль.Ключевым аргументом в пользу номеров со “*” выступает их простота и легкость в запоминании. Кроме того, для звонящей стороны услуга предоставляется бесплатно. Использовать короткие номера представители МСБ могут в рекламе, что в значительной степени увеличивает эффективность маркетинговых кампаний. Авторы инициативы подчеркивают, что впоследствии цифры могут стать частью общего бренда, их актуально использовать для служб такси, девелоперов и т.д.Александр Чернощекин, стоящий во главе дирекции МСБ Промсвязьбанка, отметил, что эффективность коммуникации с потребителем имеет одну из ключевых ролей как в случае с крупными корпоративными клиентами, так и предприятиями МСБ. Как правило, небольшим фирмам приходится прилагать больше усилий, чтобы выделить себя на фоне серьезных конкурентов, поэтому оптимально задействовать все доступные каналы связи с потребителем и инструменты. Ожидается, что преобладающая часть Star Number будет распределяться именно среди клиентов Промсвязьбанка. Уже сейчас последний имеет свыше 100 заявок на подключение от МСБ по всей России.Дмитрий Рысь со своей стороны добавил, что GetStar не сомневается в успешном исходе сотрудничества с ПСБ. Предложенная ими практика позволит предприятиям МСБ выделиться среди остальных. Если раньше доступ к коротким номерам со звездочкой считался привилегией для ограниченного числа лиц, то теперь их доступность расширилась.