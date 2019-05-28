В продажу поступил новый смартфон Motorola Moto Z4





Компания Motorola не проводила большой рекламной компании для своего нового смартфона. В начале месяца по Сети стали распространяться анонсы новинки. Пользователи с нетерпением ждали появления телефона в продажах.Moto Z4 оснащен Oled-матрицей с диагональю 6,4 дюйма. Отмечается, что она более экономичная и дает очень яркие и сочные цвета. Разрешение дисплея 2340 х 1080 пикселей. Под ним располагается дактилоскопический датчик. Смартфон базируется на системе Snapdragon 675. Что касается памяти устройства, то объем «оперативки» составляет 4 ГБ, а флеш-памяти – 128 Гб. Смартфон имеет две камеры: основную на 46 Мп и фронтальную на 25Мп. Устройство снабжено аккумуляторной батареей емкостью 3632 мАч.