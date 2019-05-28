В продажу поступил новый смартфон Motorola Moto Z4
Компания Motorola запустила продажи нового смартфона Moto Z4. Его можно приобрести на Amazon приблизительно за 500 долларов.
Компания Motorola не проводила большой рекламной компании для своего нового смартфона. В начале месяца по Сети стали распространяться анонсы новинки. Пользователи с нетерпением ждали появления телефона в продажах.
Moto Z4 оснащен Oled-матрицей с диагональю 6,4 дюйма. Отмечается, что она более экономичная и дает очень яркие и сочные цвета. Разрешение дисплея 2340 х 1080 пикселей. Под ним располагается дактилоскопический датчик. Смартфон базируется на системе Snapdragon 675. Что касается памяти устройства, то объем «оперативки» составляет 4 ГБ, а флеш-памяти – 128 Гб. Смартфон имеет две камеры: основную на 46 Мп и фронтальную на 25Мп. Устройство снабжено аккумуляторной батареей емкостью 3632 мАч.
Компания Motorola не проводила большой рекламной компании для своего нового смартфона. В начале месяца по Сети стали распространяться анонсы новинки. Пользователи с нетерпением ждали появления телефона в продажах.
Moto Z4 оснащен Oled-матрицей с диагональю 6,4 дюйма. Отмечается, что она более экономичная и дает очень яркие и сочные цвета. Разрешение дисплея 2340 х 1080 пикселей. Под ним располагается дактилоскопический датчик. Смартфон базируется на системе Snapdragon 675. Что касается памяти устройства, то объем «оперативки» составляет 4 ГБ, а флеш-памяти – 128 Гб. Смартфон имеет две камеры: основную на 46 Мп и фронтальную на 25Мп. Устройство снабжено аккумуляторной батареей емкостью 3632 мАч.
Технологии
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:53