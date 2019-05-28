Леонид Агутин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Такое обновление Леонид Агутин оставил на своей странице в Instagram. Там певец разместил снимок, на нем он одет в фуражку и отдает честь. Артист пожелал всем российским пограничникам здоровья, долгих лет жизни, удачи и мира. Исполнитель предложил «погранцам» отпраздновать этот праздник «достойно».Подписчики Леонида Агутина присоединились к его поздравлениям. Поклонники артиста отметили, что подобное отношение к служащим достаточно хорошо характеризует каждого человека, тем более звезду шоу-бизнеса. Они пожелали артисту и его близким удачного дня и крепкого здоровья.Напомним, Леонид Агутин не зря вспомнил данный праздник. В молодости будущий артист успел послужить в советских приграничных войсках КГБ с 1986 по 1988 год. Эти два года он провел на советско-финской границе. Певец на раз признавался, что очень гордится этим фактом своей биографии и поэтому рассказывает о нем всем знакомым. Возможно, старая фуражка с характерной красной звездой у исполнителя осталась еще с тех времен.