Ученые пытаются создать редкий вид аморфного льда





При определенных условиях аккуратно упорядоченные молекулы кристаллической решетки льда приходят в беспорядок, пока не станут напоминать структурные частицы аморфных твердых тел, таких как стекло и пластик. Один конкретный тип аморфного льда был впервые обнаружен в 1980-х годах: он образуется, при заморозке воды в экстремальных температурах и подтверждении огромному давлению. В попытке изучить аморфный лед высокой плотности, ученые случайно создали последовательность форм кристаллического льда. Исследование показало, что аморфный лед не связан с жидкой водой, а скорее является прерванным превращением между двумя кристаллическими фазамиСчитается, что фазовый переход между водой с низкой плотностью и водой с высокой плотностью происходит в так называемой второй критической точке. Неожиданные результаты эксперимента дали ученым новые сведения для понимания динамики воды.