В Британии за надругательство над 14-летним сыном подруги осудили женщину
В Великобритании 32-летнюю женщину осудили за надругательство над 14-летним сыном подруги. Как сообщает издание Mirror, подозреваемая вступила в интимную близость с мальчиком около четырех раз.
Британка угодила за решетку после развращения 14-летнего сына подруги во время застолья. Сексуальный контакт произошел по меньшей мере четыре раза. По словам женщины, к интиму они пришли по обоюдному согласию, однако во время судебного заседания процесс пришел к выводу, что мальчика подстрекали алкоголем и наркотиками.
Предполагается, что женщина всячески пыталась склонить мальчика к близости во время прихода в гости к его матери. Вина подозреваемой была доказана и ее приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы.
Британка угодила за решетку после развращения 14-летнего сына подруги во время застолья. Сексуальный контакт произошел по меньшей мере четыре раза. По словам женщины, к интиму они пришли по обоюдному согласию, однако во время судебного заседания процесс пришел к выводу, что мальчика подстрекали алкоголем и наркотиками.
Предполагается, что женщина всячески пыталась склонить мальчика к близости во время прихода в гости к его матери. Вина подозреваемой была доказана и ее приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:40