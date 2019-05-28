В Британии за надругательство над 14-летним сыном подруги осудили женщину





Британка угодила за решетку после развращения 14-летнего сына подруги во время застолья. Сексуальный контакт произошел по меньшей мере четыре раза. По словам женщины, к интиму они пришли по обоюдному согласию, однако во время судебного заседания процесс пришел к выводу, что мальчика подстрекали алкоголем и наркотиками.Предполагается, что женщина всячески пыталась склонить мальчика к близости во время прихода в гости к его матери. Вина подозреваемой была доказана и ее приговорили к двум годам и двум месяцам лишения свободы.