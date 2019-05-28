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Рогозин выступил против участия России в новой лунной гонке с США

Дмитрий Рогозин высказал свое мнение относительной новой лунной гонки. Глава Роскосмоса выступил против того, чтобы России принимала участие в этом «соревновании» и отметил, что РФ пойдет другим путем и предоставит США право действовать на опережение.
Рогозин выступил против участия России в новой лунной гонке с США

Лунную гонку Дмитрий Рогозин назвал противостоянием «между демократами и республиканцами на Капитолии», поэтому Москве нет смысла реагировать на подобные инициативы. Глава Роскосмоса уверен, России невыгодна подобная деятельность и поэтому никто не собирается играть на руку США. В качестве примера чиновник привел лунную гонку во второй половине 20 века, в которой участвовал СССР. Генеральный директор Роскосмоса считает, что Москва уже сделала выводы и не допустит такую ошибку во второй раз.

Дмитрий Рогозин отметил, для России лунная гонка таковой не является. Для РФ высадка на Луну — это не миссия престижа, а долговременный приоритет. Именно поэтому развитием данного направления будут заниматься размеренно и с умом, не вкладывая огромные ресурсы для того, чтобы опередить американцев. Чиновник уверен, лучше потратить больше времени, но действовать рационально.

Напомним, недавно Дмитрий Рогозин рассказал, что США под видом высадки на Луну скрывают проведение военной операции. Российский чиновник отмечает, американцы уже были на Луне 50 лет назад, им незачем опять повторять подобную экспедицию, сообщает издание «ПолитЭксперт».



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:32

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