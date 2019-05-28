Правительство поддержало повышение в России штрафов за неявку в военкомат





Нововведение призвано усилить административную ответственность граждан и должностных лиц, если они уклоняются от выполнения обязанностей воинского учета. Для рассмотрения законопроекта проведено заседание комиссии, в результате чего было получено одобрение. Предполагается, что штраф за неявку без наличия веской причины по официальной повестке окажется увеличен до 500-3000 рублей. На данный момент штраф составляет 100-500 рублей.Увеличение штрафа до 3000 рублей может произойти при утере человеком военного билета, а также наказывать начнут за их небрежное хранение. Должностные лица, не сообщившие о гражданах, которые должны состоять на учете, могут получать штраф в размере 1-3 тысяч рублей.