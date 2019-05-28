АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Частые изменения настроения могут сигнализировать о развитии диабета 2 типа
EUR 72.19 USD 64.46
Курс валют на 28.05.2019

Правительство поддержало повышение в России штрафов за неявку в военкомат

Предложение о повышении в России штрафов за неявку в военкомат получило поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Авторами инициативы стали депутаты ЗакСобрания ЕАО.
Правительство поддержало повышение в России штрафов за неявку в военкомат

Нововведение призвано усилить административную ответственность граждан и должностных лиц, если они уклоняются от выполнения обязанностей воинского учета. Для рассмотрения законопроекта проведено заседание комиссии, в результате чего было получено одобрение. Предполагается, что штраф за неявку без наличия веской причины по официальной повестке окажется увеличен до 500-3000 рублей. На данный момент штраф составляет 100-500 рублей.

Увеличение штрафа до 3000 рублей может произойти при утере человеком военного билета, а также наказывать начнут за их небрежное хранение. Должностные лица, не сообщившие о гражданах, которые должны состоять на учете, могут получать штраф в размере 1-3 тысяч рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Tesla анонсировала премьеру загадочной
Анна Седокова показала фанатам свою
Рогозин выступил против участия России
Звезда “Теории большого взрыва” Джонни
При установке последнего обновления для
Ученые: Пробиотики в йогурте помогут
Потап и Настя Каменских рассказали о
Правительство поддержало повышение в
В продажу поступил новый смартфон
Саймон Марданшин провел на «Острове
Кортни Кардашьян сфотографировалась
В Британии за надругательство над
Треть клиентов Московского кредитного
Ученые рассказали, что поможет
Промсвязьбанк и GetStar запустили
Ученые: Частые изменения настроения
Валера Блюменкранц опроверг слова Ирины
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
Новый Mercedes-Benz GLB был замечен
Ученые пытаются создать редкий вид
Елизавета Боярская ревнует мужа Максима
Медведев не исключил вероятности
Телеведущий Борис Корчевников сильно
Военный эксперт рассказал об
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров публично
В России ученые создадут банк
Леонид Якубович рассказал о секретах
Звезда «Дома-2» Антон Гусев опроверг
За час до анонса Redmi K20 и Redmi K20
«Кристальная репутация»: Елена Малышева
Просмотреть все новости