Правительство поддержало повышение в России штрафов за неявку в военкомат
Предложение о повышении в России штрафов за неявку в военкомат получило поддержку правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Авторами инициативы стали депутаты ЗакСобрания ЕАО.
Нововведение призвано усилить административную ответственность граждан и должностных лиц, если они уклоняются от выполнения обязанностей воинского учета. Для рассмотрения законопроекта проведено заседание комиссии, в результате чего было получено одобрение. Предполагается, что штраф за неявку без наличия веской причины по официальной повестке окажется увеличен до 500-3000 рублей. На данный момент штраф составляет 100-500 рублей.
Увеличение штрафа до 3000 рублей может произойти при утере человеком военного билета, а также наказывать начнут за их небрежное хранение. Должностные лица, не сообщившие о гражданах, которые должны состоять на учете, могут получать штраф в размере 1-3 тысяч рублей.
Нововведение призвано усилить административную ответственность граждан и должностных лиц, если они уклоняются от выполнения обязанностей воинского учета. Для рассмотрения законопроекта проведено заседание комиссии, в результате чего было получено одобрение. Предполагается, что штраф за неявку без наличия веской причины по официальной повестке окажется увеличен до 500-3000 рублей. На данный момент штраф составляет 100-500 рублей.
Увеличение штрафа до 3000 рублей может произойти при утере человеком военного билета, а также наказывать начнут за их небрежное хранение. Должностные лица, не сообщившие о гражданах, которые должны состоять на учете, могут получать штраф в размере 1-3 тысяч рублей.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:00