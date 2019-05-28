Анна Седокова показала фанатам свою растяжку

Анна Седокова после отдыха в Турции с детьми решила заняться фигурой. Она поправилась и теперь ей пришлось сесть на жесткую диету. Вместе с новым питанием она изменила интенсивность своих физических нагрузок и теперь посещает спортзал. Фото со своей тренировки Седокова разместила в своем Instagram-аккаунте.В комментарии она призналась, что хотела бы разместить здесь 10 советов о том, как привести себя в форму, но вместо этого все ее мысли заняты другими вопросами. Также певица рассказала подписчикам, что на этой неделе состоится премьера ее нового клипа на песню «Санта Барбара».Подписчики поддержали звезду в ее спортивных начинаниях: «Спорт и мысли в голове, два дела - сразу - умница красавица», «Правильно, Анечка! Главное, чтобы целлюлита в мозгах не было. Они наше всё! Тем более, что с твоими формами от природы все отлично». Многие фанаты отметили отличную растяжку певицы.