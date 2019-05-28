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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров публично извинился перед Аленой Савкиной за прошлое

Один из самых скандальных экс-героев телестройки «Дом-2» Илья Яббаров публично попросил прощения у бывшей избранницы Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) за прошлое. По словам 33-летнего участника реалити-шоу, он только сейчас понял, что из-за своей глупости потерял не только возлюбленную, но и мог лишиться сына.

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров публично извинился перед Аленой Савкиной за прошлое

Считанные часы назад Яббаров опубликовал у себя на странице в Instagram свежий блог, который целиком и полностью посвятил Рапунцель-младшей. В посте Илья публично обратился к Алене, а также извинился перед ней за то, что в свое время очень обидел ее.

«Прости, Ален, за то, что я когда-то потерял вас по глупости. Я не понимал, что причиняю боль», - обратился экс-участник «Дома-2» к бывшей пассии.

По словам Яббарова, ему не важно, осудят ли его люди или нет, ведь все, что он сейчас делает, он делает ни для того, чтобы вернуться на проект «Дом-2».

«У меня и без проекта все налаживается!» - подчеркнул Илья.


Звезда «Дома-2» Илья Яббаров публично извинился перед Аленой Савкиной за прошлое

Также бывший возлюбленный Рапунцель-младшей указал на то, что только через время понял, что она была ему верна не только своими чувствами, своей любовью, но и своим пониманием.
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров публично извинился перед Аленой Савкиной за прошлое

«Мы много что наговорили, и много наделали ошибок, но слава Богу, что сейчас мы наладили общение и ты сама все видишь», - обратился Илья к Алене.

К слову, Яббаров понимал, что сейчас на него набросятся с критикой и вопросами о том, где он был раньше и почему только сейчас он все это осознал и решил извиниться перед Савкиной. По словам Ильи, именно эта «неправильная дорога» помогла ему понять, что самое дорогое в его жизни уже есть.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:30

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