Звезда «Дома-2» Илья Яббаров публично извинился перед Аленой Савкиной за прошлое

«Прости, Ален, за то, что я когда-то потерял вас по глупости. Я не понимал, что причиняю боль», - обратился экс-участник «Дома-2» к бывшей пассии.

«У меня и без проекта все налаживается!» - подчеркнул Илья.

«Мы много что наговорили, и много наделали ошибок, но слава Богу, что сейчас мы наладили общение и ты сама все видишь», - обратился Илья к Алене.





Считанные часы назад Яббаров опубликовал у себя на странице в Instagram свежий блог, который целиком и полностью посвятил Рапунцель-младшей. В посте Илья публично обратился к Алене, а также извинился перед ней за то, что в свое время очень обидел ее.По словам Яббарова, ему не важно, осудят ли его люди или нет, ведь все, что он сейчас делает, он делает ни для того, чтобы вернуться на проект «Дом-2».Также бывший возлюбленный Рапунцель-младшей указал на то, что только через время понял, что она была ему верна не только своими чувствами, своей любовью, но и своим пониманием.К слову, Яббаров понимал, что сейчас на него набросятся с критикой и вопросами о том, где он был раньше и почему только сейчас он все это осознал и решил извиниться перед Савкиной. По словам Ильи, именно эта «неправильная дорога» помогла ему понять, что самое дорогое в его жизни уже есть.