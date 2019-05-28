Tesla анонсировала премьеру загадочной новинки
Компания Tesla анонсировала премьеру очередной загадочной новинки. Эксперты считают, что это может быть представление специальных версий электромобилей для рынка Китая или информация об открытии «Гигафабрики» в Шанхае.
Tesla анонсирована загадочную премьеру на своей странице в Weibo, социальной сети из Поднебесной. На опубликованном тизере невозможно ничего разглядеть, единственное исключение составляет дата – 31 мая 2019 года. Что конкретной в этот день представит компания Илона Маска – неизвестно.
Эксперты выдвинули две основные версии относительно данной загадочной премьеры от Tesla. Возможно компания опубликованном тизеререшила выпустить специальные версии для своих электрокаров Model 3, Model S или Model X, предназначенные для рынка Китая. Подобным образом поступают многие мировые автопроизводители, поэтому такой шаг будет вполне ожидаемым.
Анонсированной загадочной новинкой может также оказаться «Гигафабрика» в Шанхае. Строительство данного объекта Tesla начала еще в январе 2019 года и планируют начать выпуск уже в сентябре. Вполне возможно, что компания собирается сделать какое-то заявление на этот счет. Недавно бренд уже публиковал видео с данного объекта и по нему можно сделать вывод, что основная часть строительных работ уже завершена. На этой «Гигафабрике» Tesla собирается выпускать Model 3 и Model Y. За год на объекте будут собирать до 500 тысяч электромобилей.
Tesla анонсирована загадочную премьеру на своей странице в Weibo, социальной сети из Поднебесной. На опубликованном тизере невозможно ничего разглядеть, единственное исключение составляет дата – 31 мая 2019 года. Что конкретной в этот день представит компания Илона Маска – неизвестно.
Эксперты выдвинули две основные версии относительно данной загадочной премьеры от Tesla. Возможно компания опубликованном тизеререшила выпустить специальные версии для своих электрокаров Model 3, Model S или Model X, предназначенные для рынка Китая. Подобным образом поступают многие мировые автопроизводители, поэтому такой шаг будет вполне ожидаемым.
Анонсированной загадочной новинкой может также оказаться «Гигафабрика» в Шанхае. Строительство данного объекта Tesla начала еще в январе 2019 года и планируют начать выпуск уже в сентябре. Вполне возможно, что компания собирается сделать какое-то заявление на этот счет. Недавно бренд уже публиковал видео с данного объекта и по нему можно сделать вывод, что основная часть строительных работ уже завершена. На этой «Гигафабрике» Tesla собирается выпускать Model 3 и Model Y. За год на объекте будут собирать до 500 тысяч электромобилей.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:48