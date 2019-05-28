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Ученые: Пробиотики в йогурте помогут избавиться от простуды

Американские ученые выявили среди свойств пребиотиков помощь в избавлении от простуды. Выводами исследования поделился эксперт в области питания Микки Рубин, представляющий Национальный совет по молочным продуктам США.
Ученые: Пробиотики в йогурте помогут избавиться от простуды

Ученые изучили пробиотики, что позволило обнаружить перспективные результаты в сфере сокращения продолжительности простуды. Однако преимущества приема молочных продуктов могут относятся только к фактическим штаммам, а полезные компоненты не всегда находятся в обычных йогуртах. Последние содержат в своем составе несколько важных культур, а именно Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Усиливает иммунитет человека содержащийся в йогуртах цинк. Именно данный элемент сокращает продолжительность простуды, однако его объемы в продукте меньше рекомендуемой нормы. Достаточное количество энергии для восстановления после простуды обеспечивается углеводами.

Исследование при участии добровольцев показало, что включение в свой ежедневный рацион йогурта на протяжении 9 недель помогало снизить маркеры воспаления в организме. Дополнительная доза витамина С обеспечивается полезными добавками, например, черникой и клубникой.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:16

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