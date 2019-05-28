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Звезда «Дома-2» Антон Гусев опроверг слухи о том, что хочет забрать у Жени Феофилактовой ребенка

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев опроверг слухи о том, что планирует забрать у экс-возлюбленной Евгении Феофилактовой их общего наследника. По словам телезнаменитости, подобную информацию распространяют по социальным сетям «антифанатские группы».

Звезда «Дома-2» Антон Гусев опроверг слухи о том, что хочет забрать у Жени Феофилактовой ребенка

Не секрет, что в последнее время в Интернете довольно активно обсуждают тему выплаты Гусевым алиментов своему единственному сыну Даниэлю. Дело в том, что Антон предоставил все документы из банка, которые подтверждают, что он ежемесячно перечисляет на счет Евгении деньги. А это значит, что никаких долгов у звезды «Дома-2» нет, поэтому приставы поспешили снять с мужчины запрет на выезд за границу.

Сейчас в социальных сетях также обсуждают некоторые высказывания Гусева, в которых он неоднократно оскорбляет Феофилактову, называя ее плохой матерью, а также указывает на то, что хочет лишить экс-избранницу родительских прав.

Считанные часы назад с Антоном удалось связаться журналистам, которые поспешили поинтересоваться у него, на самом ли деле он планирует забрать у Евгении их общего ребенка. Нужно сказать, что Гусев отреагировал на подобный вопрос весьма враждебно, пишет Starhit.

Звезда «Дома-2» Антон Гусев опроверг слухи о том, что хочет забрать у Жени Феофилактовой ребенка

«Это сочиняют антифанатские группы. Ну, что за чушь?» - заявил экс-участник «Дома-2».

Стоит напомнить, что не так давно Феофилактова неожиданно сменила фамилию в аккаунте своего сына Даниэля в Instagram. Однако Евгения отметила, что по документам мальчик по-прежнему остается Гусевым, и только достигнув совершеннолетия он решит, чью фамилию хочет носить.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

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