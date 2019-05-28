Агата Муцениеце и Павел Прилучный отправились на отдых в Грецию

Звездная пара очень много внимания уделяет семейным отношениям. Они стараются проводить побольше времени со своими детьми, но в то же время не забывать об отдыхе наедине с друг другом. Знаменитости считают, что это просто необходимо для поддержания крепких и здоровых отношений в семье.Ходят слухи, что в семье Прилучных-Муцениеце часто случаются конфликты. Тем не менее супруги стараются решить все возникающие разногласия и сохранить брак. Часто в Instagram семья выкладывает фотографии, где они вместе приятно проводят время. Агата Муцениеце и Павел Прилучный часто путешествуют. Недавно пара неожиданно улетела в Италию, чтобы отпраздновать 30-летний юбилей Муцениеце. Это стало для нее сюрпризом.На данный момент пара отправилась в Грецию, чтобы провести время вдвоем. Детей супруги доверили родственникам. Летом у них начинаются съемки, в ходе которых у них не будет много свободного времени. Супруги отмечают, что если будет образовываться окно в расписании, то они предпочтут провести его с детьми.