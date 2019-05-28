В Иркутской области маленький ребенок выпал из окна второго этажа





Днем 27 мая в Иркутском районе случилось происшествия, в его результате маленький ребенок выпал из окна. Мальчик проживал на 2 этаже многоквартирного дома, в момент инцидента дома находились взрослые, за ним следила семья, с которыми знакомы родители пострадавшего. В то время, когда женщина отвернулась, она услышала крик. Подбежав к окну россиянка увидела мальчика, лежавшего на земле возле дома, рядом с ним находилась москитная сетка.Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, маленького ребенка доставили в местное медицинское учреждение. ГУ МВД России по Иркутской области не сообщает никакой информации относительно самочувствия пострадавшего мальчика.Правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. ГУ МВД в очередной раз обратилась к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми и не подпускать их к открытым окнам. Правоохранители отметили, с начала 2019 года было зафиксировано 6 подобных несчастных случаев. В половине из них маленькие дети облокачивались на москитную сетку, и та не выдерживала их веса, сообщает IrkutskMedia.