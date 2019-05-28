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В Иркутской области маленький ребенок выпал из окна второго этажа

В Иркутской области маленький ребенок выпал из окна второго этажа жилого дома, в этот момент в квартире находились взрослые. Пострадавшего доставили в местное медицинское учреждение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В Иркутской области маленький ребенок выпал из окна второго этажа

Днем 27 мая в Иркутском районе случилось происшествия, в его результате маленький ребенок выпал из окна. Мальчик проживал на 2 этаже многоквартирного дома, в момент инцидента дома находились взрослые, за ним следила семья, с которыми знакомы родители пострадавшего. В то время, когда женщина отвернулась, она услышала крик. Подбежав к окну россиянка увидела мальчика, лежавшего на земле возле дома, рядом с ним находилась москитная сетка.

Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, маленького ребенка доставили в местное медицинское учреждение. ГУ МВД России по Иркутской области не сообщает никакой информации относительно самочувствия пострадавшего мальчика.

Правоохранители осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей. ГУ МВД в очередной раз обратилась к родителям с просьбой внимательнее следить за детьми и не подпускать их к открытым окнам. Правоохранители отметили, с начала 2019 года было зафиксировано 6 подобных несчастных случаев. В половине из них маленькие дети облокачивались на москитную сетку, и та не выдерживала их веса, сообщает IrkutskMedia.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:46

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