Алена Водонаева: «В случае с семьей Фриске поговорка «горе сближает» оказалась не верна»
Экс-участница проекта «Дом-2» Алена Водонаева считает, что в случае с семейством покойной российской исполнительницы Жанны Фриске поговорка «горе сближает» оказалась ошибочной. Знаменитость высказала свое мнение по поводу скандала, который в очередной раз разгорелся в семье усопшей артистки.
Не так давно благотворительная компания «Русфонд» получила около 8 миллионов рублей от продажи части имущества покойной Фриске в уплату долга. В свое время на лечение Жанны было собрано очень много денег, которые, в конечном счете, не были полностью израсходованы.
Впрочем, родственники усопшей певицы возвращать деньги в фонд, по неизвестной причине, не стали. Был суд, который определил, что родные Фриске должны будут выплатить довольно крупную сумму благотворительной компании за присвоение чужих денег.
Считанные часы назад Водонаева подняла в своей еженедельной колонке в 7дней тему скандала с пропавшими миллионами. По мнению Алены, горе должно было объединить родных почившей Жанны Фриске, однако произошло все с точностью да наоборот.
Водонаева, по ее словам, по-прежнему не понимает, почему родители и сестра Жанны не могут собраться с мужем певицы за закрытой дверью и решить все мирно и по-тихому, не вынося ссор из избы.
К слову, судя по высказываниям Алены, можно сделать вывод, что звезда «Дома-2» заняла сторону родителей Фриске.
Не так давно благотворительная компания «Русфонд» получила около 8 миллионов рублей от продажи части имущества покойной Фриске в уплату долга. В свое время на лечение Жанны было собрано очень много денег, которые, в конечном счете, не были полностью израсходованы.
Впрочем, родственники усопшей певицы возвращать деньги в фонд, по неизвестной причине, не стали. Был суд, который определил, что родные Фриске должны будут выплатить довольно крупную сумму благотворительной компании за присвоение чужих денег.
Считанные часы назад Водонаева подняла в своей еженедельной колонке в 7дней тему скандала с пропавшими миллионами. По мнению Алены, горе должно было объединить родных почившей Жанны Фриске, однако произошло все с точностью да наоборот.
«Горе сближает» - говорит нам народная мудрость, но тут все наоборот...» - написала экс-участница «Дома-2».
Водонаева, по ее словам, по-прежнему не понимает, почему родители и сестра Жанны не могут собраться с мужем певицы за закрытой дверью и решить все мирно и по-тихому, не вынося ссор из избы.
К слову, судя по высказываниям Алены, можно сделать вывод, что звезда «Дома-2» заняла сторону родителей Фриске.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:41